Семин объяснил поражение "Локомотива" от "Шальке" нехваткой концентрации

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Усталость игроков "Локомотива" привела к потере концентрации, что сказалось на итоговом счете матча против "Шальке", заявил главный тренер московского ФК Юрий Семин по окончании встречи Лиги чемпионов.

"Согласен, в ключевых моментах не хватает концентрации. "Шальке" боролся, но у них была концентрация. Почему ее не хватает нам? Сложный вопрос. Не первую игру пропускаем в конце. Будем работать над этим. Концентрации не хватает, когда наступает усталость. Думаю, такие последние 10 минут связаны с этим", - сказал Семин, слова которого приводит "Чемпионат".

"Два разных тайма. В первом имели преимущество и моменты, а во втором "Шальке" перестроил игру, добавил больше агрессии и перехватил инициативу. Мяч, пропущенный со стандарта, — наша ошибка. Она привела к поражению", - отметил наставник "Локомотива".

В среду "Локомотив" на своем поле уступил немецкому "Шальке" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 0:1, пропустив гол на 88-й минуте. Это второе поражение "Локомотива" в турнире, ранее он крупно (0:3) проиграл турецкому "Галатасараю".