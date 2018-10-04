"Порту" выиграл у "Галатасарая" в матче Лиги чемпионов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Португальский ФК "Порту" добился победы над турецким "Галатасараем" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Португалии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых на 49-й минуте отличился Мусса Марега.

Ранее в среду в Москве состоялся матч с участием других представителей группы D: "Локомотив" принимал немецкую команду "Шальке" и уступил со счетом 0:1.

Теперь в группе лидируют "Порту" и "Шальке", набравшие по 4 очка, на третьем месте идет "Галатасарай" (3), на четвертом - "Локомотив" (0).

Результаты всех матчей игрового дня выглядят следующим образом: