Футболист "Шальке" Коноплянка сравнил игру "Локомотива" с "Барселоной"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Украинский полузащитник немецкого ФК "Шальке" Евгений Коноплянка высоко отозвался об игре московского "Локомотива", с которым его команда соперничала в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"В первом тайме очень тяжело. Мы думали, что играем против "Барселоны". Правда. Хорошо, что мы сумели показать свой характер и переломить игру", - приводит слова Коноплянки "Спорт-Экспресс".

"Это же Лига чемпионов. В этом турнире нет слабых команд. Мы понимали, что "Локомотив" - хорошая команда, которая играет у себя дома. Болельщики гнали хозяев вперед, и нам было тяжело перестроиться с первых минут. Интересная игра получилась" - сказал футболист "Шальке".

Матч "Локомотив" - "Шальке" прошел в среду в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба, который вырвал победу на 88-й минуте. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию игры.