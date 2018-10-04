"Вашингтон" стартовал в чемпионате НХЛ с крупной победы над "Бостоном"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" добился победы с крупным счетом над "Бостоном" в матче первого тура регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая на льду "Вашингтона", завершилась со счетом 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) в пользу хозяев. Среди авторов голов есть российские игроки: Евгений Кузнецов поразил ворота "Бостона" дважды, Александр Овечкин – один раз плюс на его счету одна голевая передача.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартовал в ночь на четверг по московскому времени.

По итогам чемпионата НХЛ его победитель, а также участники плей-офф от Западной и Восточной конференций. Победитель плей-офф станет обладателем Кубка Стэнли.