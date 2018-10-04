Спорт

Шипулин решил продолжить карьеру

Летом нынешнего года он выразил сомнение, что будет продолжать участвовать в соревнованиях

Шипулин решил продолжить карьеру
Российский спортсмен Антон Шипулин
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин заявил о том, что будет выступать в предстоящем сезоне.

"Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода", - написал Шипулин в своем инстаграме. "Увидимся на Кубке мира!" - добавил он.

В апреле в своём интервью на Матч-ТВ, я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильёй Трифановым @trifanov и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всём расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Летом нынешнего года Шипулин выразил сомнение, что будет продолжать карьеру.

Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014, серебряным призером Игр-2010 в Ванкувере. Также он стал победителем чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Эти медали он завоевал в составе мужских эстафетных команд.

Предыдущий сезон он завершил на третьем месте в общем зачете Кубка мира.

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Теги: биатлон, Антон Шипулин

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