Шипулин решил продолжить карьеру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин заявил о том, что будет выступать в предстоящем сезоне.
"Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода", - написал Шипулин в своем инстаграме. "Увидимся на Кубке мира!" - добавил он.
В апреле в своём интервью на Матч-ТВ, я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильёй Трифановым @trifanov и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всём расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!
Летом нынешнего года Шипулин выразил сомнение, что будет продолжать карьеру.
Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014, серебряным призером Игр-2010 в Ванкувере. Также он стал победителем чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Эти медали он завоевал в составе мужских эстафетных команд.
Предыдущий сезон он завершил на третьем месте в общем зачете Кубка мира.