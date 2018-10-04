Шипулин решил продолжить карьеру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин заявил о том, что будет выступать в предстоящем сезоне.

"Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода", - написал Шипулин в своем инстаграме. "Увидимся на Кубке мира!" - добавил он.

Летом нынешнего года Шипулин выразил сомнение, что будет продолжать карьеру.

Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014, серебряным призером Игр-2010 в Ванкувере. Также он стал победителем чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Эти медали он завоевал в составе мужских эстафетных команд.

Предыдущий сезон он завершил на третьем месте в общем зачете Кубка мира.