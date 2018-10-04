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Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Зенит" - "Славия". Онлайн

Петербургский играет с командой из Чехии во втором туре группового этапа Лиги Европы

"Зенит" - "Славия". Онлайн
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Матч проходит в Петербурге

32'

А вот и кадр с ранее упомянутого эпизода с участием вратаря "Славии"

30'

Владу, видимо, не очень нравится игра "Зенита"

26'

Вратарь "Славии" Онджрей Коларж дотянулся до мяча рукой, а мяч приземлился... за его спиной. С большим трудом голкипер вскоре смог зафиксировать снаряд!

25'

А теперь "Зенит" зарабатывает право на угловой!

23'

Мирослав Стох попадает в перекладину ворот "Зенита"!!

20'

Ян Матоушек, выступающий за "Славию", настойчиво пытался украсть мяч у опять-таки Набиуллина в районе штрафной "Зенита" и добился своего! После этого он навесил на Мирослава Стоха - тот пробил, а вратарь "Зенита" Андрей Лунев отбил!

19'

Набиуллин ворвался в штрафную слева и пробил в сторону ворот "Славии"! Не попал в створ!

17'

Разыгрывая стандарт, петербуржцы сами и нарушили правила..

16'

Шанс для "Зенита"! Право на штрафной заработали хозяева на правом фланге атаки, почти у углового флажка!

14'

Болельщики "Зенита" распевают "Катюшу"!

12'

Дриусси (он играет за "Зенит") подавал с правого фланга - защитник выбил мяч

10'

Футболисты "Славии" контролируют мяч больше чем "Зенит"

8'

Свободных мест на трибунах пока предостаточно

6'

Набиуллин попытался навесить в штрафную соперника с левого фланга: "Славия" перехватила мяч!

3'

Антиспартаковское наблюдение

2'

Главный судья - Хюсейин Гечек (Турция)

1'

"Зенит" играет в голубой форме, "Славия" - в бело-красной!

1'

Матч начался!

Команды вышли на поле! Прозвучал гимн Лиги Европы!

Обстановка на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Пока кажется, что на поле - численное преимущество по сравнению с трибунами. Даже если и так, уверены: народ подтянется!
 

В первом туре "Зенит" играл на выезде с "Копенгагеном". Матч завершился со счетом 1:1

Стартовый состав "Зенита"!

Матч пройдет в Петербурге сегодня и начнется в 19:55 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между петербургским "Зенитом" и чешской "Славией"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! 

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА

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