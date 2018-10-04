"Зенит" - "Славия". Онлайн

Матч проходит в Петербурге
А вот и кадр с ранее упомянутого эпизода с участием вратаря "Славии"
27 - легкий хаос в штрафной чехов после подачи углового, в результате Коларж забрал мяч себе #ЗенитСлавия pic.twitter.com/ys9DFeLFl2— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 октября 2018 г.
Владу, видимо, не очень нравится игра "Зенита"
Весьма неоднозначная игра Зенита... #ЗенитСлавия— Vlad Mohov (@_VladMohov_) October 4, 2018
Вратарь "Славии" Онджрей Коларж дотянулся до мяча рукой, а мяч приземлился... за его спиной. С большим трудом голкипер вскоре смог зафиксировать снаряд!
А теперь "Зенит" зарабатывает право на угловой!
Мирослав Стох попадает в перекладину ворот "Зенита"!!
Ян Матоушек, выступающий за "Славию", настойчиво пытался украсть мяч у опять-таки Набиуллина в районе штрафной "Зенита" и добился своего! После этого он навесил на Мирослава Стоха - тот пробил, а вратарь "Зенита" Андрей Лунев отбил!
Набиуллин ворвался в штрафную слева и пробил в сторону ворот "Славии"! Не попал в створ!
Разыгрывая стандарт, петербуржцы сами и нарушили правила..
Шанс для "Зенита"! Право на штрафной заработали хозяева на правом фланге атаки, почти у углового флажка!
Болельщики "Зенита" распевают "Катюшу"!
Дриусси (он играет за "Зенит") подавал с правого фланга - защитник выбил мяч
Футболисты "Славии" контролируют мяч больше чем "Зенит"
Свободных мест на трибунах пока предостаточно
Набиуллин попытался навесить в штрафную соперника с левого фланга: "Славия" перехватила мяч!
Антиспартаковское наблюдение
Говорят, что тренер Славии носит свою кепку на удачу.— Коньякольский (@IngwarNikolskiy) October 4, 2018
Нууу, чувак. Ты на удачу надел в Питере белую кепку с красным ромбиком. Надеюсь, тебя инфаркт не хватит.#ЗенитСлавия
Главный судья - Хюсейин Гечек (Турция)
"Зенит" играет в голубой форме, "Славия" - в бело-красной!
Матч начался!
Команды вышли на поле! Прозвучал гимн Лиги Европы!
Обстановка на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Пока кажется, что на поле - численное преимущество по сравнению с трибунами. Даже если и так, уверены: народ подтянется!
Начинаем через 20 минут! #ЗенитСлавия #ИдетВолна pic.twitter.com/D9DkYRBzuv— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 октября 2018 г.
В первом туре "Зенит" играл на выезде с "Копенгагеном". Матч завершился со счетом 1:1
Стартовый состав "Зенита"!
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСлавия! pic.twitter.com/K6Bfb4ExIZ— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 октября 2018 г.
Матч пройдет в Петербурге сегодня и начнется в 19:55 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между петербургским "Зенитом" и чешской "Славией"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!