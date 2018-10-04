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Криштиану Роналду не сможет сыграть несколько матчей за сборную Португалии

По одним данным, это может быть связано с расследованием по делу об изнасиловании, по другим - он решил сосредоточиться на игре в "Ювентусе"

Криштиану Роналду не сможет сыграть несколько матчей за сборную Португалии
Игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сможет сыграть несколько матчей за сборную Португалии, сообщает Associated Press.

Криштиану Роналду, будучи капитаном сборной Португалии, пропустит матч Лиги наций против Польши 11 октября, а также через дня - товарищескую встречу с Шотландией в Глазго.

По какой причине форвард пропустит матчи, пока не ясно. Издание O Jogo сообщает​, что футболист решил не играть за сборную Португалии до конца 2018 года после того, как поговорил с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером Фернанду Сантушем. По данным издания, Роналду решил полностью сосредоточиться на игре в "Ювентусе".

Между тем, Роналду остался вне заявки сборной на фоне возобновления в США дела об изнасиловании, возбужденного против него.

В апреле 2017 года стало известно, что в 2009 году футболист якобы изнасиловал 20-летную девушку в Лас-Вегасе, а затем в 2010 году выплатил ей денежную компенсацию в размере $375 тыс. за то, чтобы она отказалась от обвинений и согласилась не раскрывать подробности инцидента.

В сентябре 2018 года американка Кэтрин Майорга рассказала немецкому журналу Der Spiegel, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе девять лет назад. Адвокат Майорги готовит заявление в суд штата Невада о необоснованности досудебного урегулирования, которое произошло в 2010 году.

Криштиану Роналду провел трансляцию в инстаграме, где рассказал, что не имеет отношения к изнасилованию Майорги. Он утверждает, что женщина хочет получить от него денег и прославиться. Адвокаты футболиста будут требовать компенсации от журнала Der Spiegel за недопустимые сообщения о частной жизни.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Португалия, Ювентус

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