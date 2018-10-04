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Генсек CAS сообщил о неудавшейся хакерской атаке на сайт суда во время ОИ-2016

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Анонимные хакеры атаковали сайт Спортивного арбитражного суда (CAS) во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но сработала защита, заявил генеральный секретарь суда Мэтью Риб.

"Сайт суда подвергся атаке хакеров 11-12 августа 2016 года во время Олимпиады в Рио. Но серверы суда были хорошо защищены. Хорошо, что хакеров наконец идентифицировали", - сказал Риб в четверг "Интерфаксу".

Минюст США ранее в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в организации атак на спортивные организации, в том числе, CAS.

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