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"Зенит" победил "Славию" в матче Лиги Европы

Победу российскому клубу принес гол Александра Кокорина

"Зенит" победил "Славию" в матче Лиги Европы
Матч Лиги Европы УЕФА "Зенит" - "Славия" в Петербурге
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над чешской "Славией" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Петербурге в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". В его составе на 80-й минуте гол провел Александр Кокорин.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы С датский "Копенгаген" во Франции взял верх над местным "Бордо", вырвав победу в компенсированное ко второму тайму время - 2:1.

Таким образом, "Зенит" набрал 4 очка, столько же баллов и у "Копенгагена". У "Славии" 3 очка, у "Бордо" – 0.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит

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