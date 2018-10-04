"Зенит" победил "Славию" в матче Лиги Европы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над чешской "Славией" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Петербурге в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". В его составе на 80-й минуте гол провел Александр Кокорин.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы С датский "Копенгаген" во Франции взял верх над местным "Бордо", вырвав победу в компенсированное ко второму тайму время - 2:1.

Таким образом, "Зенит" набрал 4 очка, столько же баллов и у "Копенгагена". У "Славии" 3 очка, у "Бордо" – 0.