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Сборная России победила Англию на Всемирной шахматной олимпиаде

Она поднялась на четвертое место; женская команда России, сыгравшая вничью с Украиной, находится на пятом месте

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России нанесли поражение соперникам из команды Англии в матче 10-го тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Результат встречи – 2,5:1,5 в пользу россиян. Победой завершил свою партию игравший белыми фигурами Владимир Крамник. Сергей Карякин (белыми), Ян Непомнящий и Никита Витюгов (черными) свои партии завершили вничью.

Сборная России набрала 16 очков по исходам матчей (26,5 – по результатам партий) и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Лидирует команда США – 17 (27).

Изначально в мужском турнире были заявлены 185 команд, однако сборная Пакистана не провела ни одной игры.

В женском турнире сборная России сыграла вничью с Украиной – 2:2. Все партии в этом матче завершились миром. Российскую команду представили Анна Костенюк, Валентина Гунина (играли черными фигурами), Александра Горячкина, Ольга Гиря (белыми).

У российской команды теперь 15 (28,5) очков, она – на пятом месте. На первой строчке находится сборная Китая – 17 (28,5).

Изначально здесь была заявлена 151 команда, однако сборная Пакистана не приняла участия ни в одном матче, а команда Джибути сыграла (и проиграла) лишь в одном.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.

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Теги: шахматы, Грузия, Батуми, Всемирная шахматная олимпиада
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