Главные новости
В миреГлава Интерпола пропал в КитаеВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииРоссия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400
Спорт Российская премьер-лига-2018/19

В "Анжи" прокомментировали возможный бойкот матча с ЦСКА

Игроки давно не получали зарплату, просят рассчитаться хоты бы за два месяца, долги клуба перед футболистами составляют примерно 300 млн рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор махачкалинского ФК "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что не осуждает игроков команды, заявивших, что могут бойкотировать матч премьер-лиги против ЦСКА, если клуб не начнет выплачивать долги по зарплате.

"Заявление игроков "Анжи" стало для меня неприятным сюрпризом, но и не такой большой неожиданностью. Я уже неоднократно говорил, что так долго продолжаться не может. Надо понимать, что футбольный клуб премьер-лиги не может финансироваться с банковской карточки его президента. Так что подобное заявление ребят назревало. Я их понимаю и не осуждаю", - приводит слова Флегонтова "Спорт-Экспресс".

Спорт"Зенит" в большинстве уступил "Анжи" в матче премьер-лигиЧитать подробнее

"Если игроки высказали свою точку зрения, наверное, все хорошо обдумали. Они взрослые люди, взвесили то, что делают. Я не считаю это ультиматумом. Люди высказали свою позицию. Написали об этом заранее – не за два дня, а за две недели. Если ничего не поменяется, наверное, у них есть определенное право не выйти на поле. Повторю – я за это их не осуждаю", - подчеркнул гендиректор "Анжи".

"Если долги примерно составляют 300 миллионов рублей, о чем тут говорить? Поверьте мне, это достаточно серьезная сумма, которая вполне может привести "Анжи" к банкротству. Я это четко осознаю как генеральный директор. Ребята имеют право идти в Палату (Палату РФС по разрешению споров – ИФ). Просто в клубе сейчас вообще нет денег. И получить их не может ни игрок, ни сотрудник. При банкротстве продается какое-то имущество. Но у "Анжи" и его по сути нет... Так что все может закончиться очень плачевно", - сказал Флегонтов.

"Нужно отдать должное футболистам и сотрудникам. Люди с 1 июня не видят зарплаты... А есть и те, перед которыми задолженность тянется еще с прошлого сезона. Плачевно, ситуация становится просто критической", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что футболисты "Анжи" выступили с ультиматумом: в случае невыплаты долгов по зарплате (хотя бы 2 з/п) до 18 октября, они приостановят "выполнение своих трудовых обязанностей". Соответственно, на игру с ЦСКА 19 октября они не выйдут.

Сейчас "Анжи" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков в девяти матчах. В предыдущем туре махачкалинский клуб со счетом 2:1 выиграл у лидера турнира, петербургского "Зенита".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ, ФК Анжи

Новости по теме

Спорт
"Спартак" сыграл с "Вильярреалом" вничью в матче Лиги Европы"Спартак" сыграл с "Вильярреалом" вничью в матче Лиги Европы
Москвичи упустили победу в компенсированное время; "Краснодар" взял верх над "Севильей"Подробнее
 "Зенит" победил "Славию" в матче Лиги Европы"Зенит" победил "Славию" в матче Лиги Европы
Победу российскому клубу принес гол Александра КокоринаПодробнее
 "Спартак" - "Вильярреал". Онлайн"Спартак" - "Вильярреал". Онлайн
Московский клуб вышел вперед в матче Лиги ЕвропыПодробнее
 "Зенит" - "Славия". Онлайн"Зенит" - "Славия". Онлайн
Петербургский клуб ведет в счете матче Лиги ЕвропыПодробнее
Криштиану Роналду не сможет сыграть несколько матчей за сборную ПортугалииКриштиану Роналду не сможет сыграть несколько матчей за сборную Португалии
По одним данным, это может быть связано с расследованием по делу об изнасиловании, по другим - он решил сосредоточиться на игре в "Ювентусе"Подробнее
 Шипулин решил продолжить карьеруШипулин решил продолжить карьеру
Летом нынешнего года он выразил сомнение, что будет продолжать участвовать в соревнованияхПодробнее
 "Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФА"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФА
Немецкий клуб вырвал победу на исходе противостоянияПодробнее
 "Локомотив" - "Шальке 04". Онлайн"Локомотив" - "Шальке 04". Онлайн
Московский клуб проигрывает гостям из Германии в матче Лиги чемпионовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава Интерпола пропал в КитаеВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииРоссия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400МоскваМиГ-29 разбился в ПодмосковьеВ РоссииСенцов прекратил голодовкуВ РоссииЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек

Участники митинга в Магасе начали расходиться

Участники митинга в Магасе начали расходитьсяПо оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человек Подробнее

Глава Россельхознадзора усомнился в полном закрытии Петелинской птицефабрики

Месси вновь признан игроком недели в Лиге чемпионов

Силуанов заявил о готовности РФ присоединиться к европейской альтернативе SWIFT

"Газпром энергохолдинг" задумался о приобретении контрольной доли в "Т Плюс"

Террористы потребовали контроль над дорогами в обмен на свой уход из Идлиба

Миодраг Божович стал новым главным тренером ФК "Крылья Советов"

У ГУМа высадят новые взрослые липы

Участникам митинга в Магасе пригрозили увольнением с госслужбы

Медведев опробовал новую фотокамеру "Зенит М" на подмосковном заводе

Семь человек пострадали при обрушении лесов на стройке в Москве

На митинге в Магасе начали сбор подписей за отставку правительства Ингушетии

Жители республики со вчерашнего утра проводят акцию против договора о границе в Чечней Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');