В "Анжи" прокомментировали возможный бойкот матча с ЦСКА

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор махачкалинского ФК "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что не осуждает игроков команды, заявивших, что могут бойкотировать матч премьер-лиги против ЦСКА, если клуб не начнет выплачивать долги по зарплате.

"Заявление игроков "Анжи" стало для меня неприятным сюрпризом, но и не такой большой неожиданностью. Я уже неоднократно говорил, что так долго продолжаться не может. Надо понимать, что футбольный клуб премьер-лиги не может финансироваться с банковской карточки его президента. Так что подобное заявление ребят назревало. Я их понимаю и не осуждаю", - приводит слова Флегонтова "Спорт-Экспресс".

"Если игроки высказали свою точку зрения, наверное, все хорошо обдумали. Они взрослые люди, взвесили то, что делают. Я не считаю это ультиматумом. Люди высказали свою позицию. Написали об этом заранее – не за два дня, а за две недели. Если ничего не поменяется, наверное, у них есть определенное право не выйти на поле. Повторю – я за это их не осуждаю", - подчеркнул гендиректор "Анжи".

"Если долги примерно составляют 300 миллионов рублей, о чем тут говорить? Поверьте мне, это достаточно серьезная сумма, которая вполне может привести "Анжи" к банкротству. Я это четко осознаю как генеральный директор. Ребята имеют право идти в Палату (Палату РФС по разрешению споров – ИФ). Просто в клубе сейчас вообще нет денег. И получить их не может ни игрок, ни сотрудник. При банкротстве продается какое-то имущество. Но у "Анжи" и его по сути нет... Так что все может закончиться очень плачевно", - сказал Флегонтов.

"Нужно отдать должное футболистам и сотрудникам. Люди с 1 июня не видят зарплаты... А есть и те, перед которыми задолженность тянется еще с прошлого сезона. Плачевно, ситуация становится просто критической", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что футболисты "Анжи" выступили с ультиматумом: в случае невыплаты долгов по зарплате (хотя бы 2 з/п) до 18 октября, они приостановят "выполнение своих трудовых обязанностей". Соответственно, на игру с ЦСКА 19 октября они не выйдут.

Сейчас "Анжи" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков в девяти матчах. В предыдущем туре махачкалинский клуб со счетом 2:1 выиграл у лидера турнира, петербургского "Зенита".