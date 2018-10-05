Миодраг Божович стал новым главным тренером ФК "Крылья Советов"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о назначении на пост главного тренера команды черногорца Миодрага Божовича.

"Сегодня днем председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили команде нового главного тренера - черногорского специалиста Миодрага Божовича", - говорится в сообщении пресс-службы клуба в пятницу.

"Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал". Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал чемпионом Сербии", - отмечается в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что пост главного тренера команды покинул Андрей Тихонов.

После девяти туров чемпионата России по футболу "Крылья Советов" располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.