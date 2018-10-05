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Месси вновь признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси во второй раз подряд признан лучшим игроком тура в Лиге чемпионов УЕФА, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче второго тура группового этапа ЛЧ он забил два мяча в ворота лондонского "Тоттенхэма", а его команда добилась победы со счетом 4:2.

Помимо Месси, на звание лауреата недели претендовали нападающие Пауло Дибала ("Ювентус"), Неймар ("Пари Сен-Жермен") и Эдин Джеко "(Рома"). Каждый из них оформил хет-трик в матчах против "Янг Бойз", "Црвены Звезды" и "Виктории" соответственно.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, Лионель Месси

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