Месси вновь признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси во второй раз подряд признан лучшим игроком тура в Лиге чемпионов УЕФА, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче второго тура группового этапа ЛЧ он забил два мяча в ворота лондонского "Тоттенхэма", а его команда добилась победы со счетом 4:2.

Помимо Месси, на звание лауреата недели претендовали нападающие Пауло Дибала ("Ювентус"), Неймар ("Пари Сен-Жермен") и Эдин Джеко "(Рома"). Каждый из них оформил хет-трик в матчах против "Янг Бойз", "Црвены Звезды" и "Виктории" соответственно.