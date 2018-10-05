"Автомобилист" выиграл 14-й матч подряд в КХЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" добились победы над хабаровским "Амуром" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу "Автомобилиста".

Таким образом, "Автомобилист" одержал 14-ю победу (из них две – в овертайме) в 14 матчах в нынешнем чемпионате. Команда лидирует как в Восточной конференции в частности, так и в сводной таблице в целом. "Амур" занимает 12-е место в Восточной конференции и 24-е – в сводной таблице.