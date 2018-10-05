Футболист Лассана Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с 18-летним малийским нападающим Лассана Н'Диайе.

"Соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона-2022/23. Выступать за клуб в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в пятницу.

Следующее трансферное окно откроется в феврале следующего года.

Раньше игрок выступал за "Гуидарс" (Мали). Игрок юношеских сборных Мали на чемпионате мира - 2017 U-17 забил шесть голов в семи матчах.