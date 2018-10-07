Макгрегор заявил о готовности на новый бой с Нурмагомедовым

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Боец ММА Конор Макгрегор заявил, что готов снова сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Хороший удар. Жду реванша", - написал он на своей странице в твиттере, разместив под записью фото с Нурмагомедовым, подошедшим к нему после боя.

Ранее Нурмагомедов защитил свой титул в UFC, победив Макгрегора. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США).

После окончания боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера К.Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а Макгрегора увели в подтрибунное помещение.

На послематчевой пресс-конференции Нурмагомедов извинился за свое поведение: "Я хочу извиниться перед атлетической комиссии. Это - не моя лучшая сторона".

Между тем, ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен титула за поведение после поединка с Макгрегором.