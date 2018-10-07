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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Спартак" выиграл у "Енисея" в матче премьер-лиги

В составе москвичей дебютировал Роман Еременко, отбывший двухгодичную дисквалификацию за кокаин

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" добились победы над красноярским "Енисеем" в матче 10-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Спартака".

На 47-й минуте Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед, на 51-й Раде Дугалич сравнял счет. Через восемь минут "Спартак" вновь повел в счете: Зе Луиш реализовал пенальти, а через 10 минут "Енисей" снова отыгрался и тоже с пенальти: точный удар нанес Валерий Кичин. Московский клуб вырвал победу на второй компенсированной минуте второго тайма, автор гола - Артем Тимофеев.

На 63-й минуте в составе "Спартака" вышел Роман Еременко, для экс-полузащитника ЦСКА этот матч стал дебютным после двухгодичной дисквалификации за кокаин.

"Спартак" теперь занимает четвертое место в турнирной таблице, команда набрала 18 очков. "Енисей", который возглавляет экс-игрок и тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев, занимает последнее, 16-место: пять очков.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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