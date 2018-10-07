Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанесли поражение "Краснодару".

Поединок, состоявшийся в Петербурге в воскресенье, завершился со счетом 2:1. На 50-й минуте гол забил нападающий хозяев Артем Дзюба. Через 15 минут Роберт Мак удвоил преимущество. На 81-й минуте Павел Мамаев сократил счет, реализовав пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Бронислава Ивановича.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" продолжает лидировать, набрав 25 очков. Его ближайший преследователь "Краснодар" имеет 19 баллов. Тройку лидеров замыкает "Ростов" с 18-ю очками.

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Теги: футбол, Зенит, Краснодар

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