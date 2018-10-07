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Спорт КХЛ-2018/19

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" в матче КХЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над омским "Авангардом".

Встреча, состоявшаяся в подмосковной Балашихе, завершилась со счетом 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). За армейцев первую шайбу забросил Кирилл Капризов, затем дважды отличился Михаил Григоренко, еще один гол забил Иван Телегин.

ЦСКА одержал девятую победу подряд, прервав восьмиматчевую победную серию "Авангарда".

Во Владивостоке "Адмирал" уступил "Трактору" - 2:7 (1:1, 1:3, 0:3).

В Астане "Барыс" нанес поражение "Словану" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

В Хабаровске "Амур" проиграл магнитогорскому "Металлургу" - 3:4 (2:1, 0:1, 1:2). Гости одержали шестую победу подряд, а хозяева потерпели седьмое поражение.

"Автомобилист" одержал 15-ю победу подряд, обыграв в Шанхае "Куньлунь Ред Стар" - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3).

В Новосибирске местная "Сибирь" победила рижское "Динамо" - 6:3 (1:0, 4:0, 1:3). Хет-трик на счету нападающего хозяев Данилы Романцева.

Западную конференцию КХЛ возглавляет ЦСКА. На "Востоке" лидирует "Автомобилист".

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Теги: хоккей, КХЛ, ЦСКА, Авангард

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