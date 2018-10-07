"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" нанесли поражение ЦСКА в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в воскресенье в Москве, завершился со счетом 0:1. Мяч на 88-й минуте забил Бенедикт Хеведес.

"Железнодорожники" с 65-й минуты играли в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку был удален нападающий Антонио Эдер.

В итоге "Локомотив" набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы имеют 16 баллов и занимают шестое место. Лидирует "Зенит" с 25-ю очками.