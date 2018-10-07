Россияне Степанова и Букин выиграли "Финляндия Трофи" в танцах на льду

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин стал первым на международном турнире "Финляндия Трофи"-2018, который завершился в воскресенье в финском Эспоо.

Серебро у испанцев Оливии Смарт и Адриана Диаса, бронза у французов Мари-Жаде Лорио и Романа Ле Гака.

Степанова и Букин стали победителями как в ритм-танце, так и в произвольной программе, в сумме получив 200,78 баллов.

Всего в Эспоо российские фигуристы завоевали пять медалей, из которых четыре золотые. Ранее золото добыли одиночники Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в парном катании. Кроме этого, у спортивной пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский - бронза.