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Стали известны имена 15 из 30 футболистов, претендующих на "Золотой мяч"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Журнал France Football дополнил список футболистов, претендующих на приз "Золотой мяч", вручаемый изданием лучшему игроку Европы.

Таким образом, обнародованы 15 имен: бразилец Алиссон ("Ливерпуль", вратарь), аргентинец Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", нападающий), уругваец Эдинсон Кавани ("Пари Сен-Жермен", нападающий), валлиец Гарет Бэйл ("Реал", нападающий) и француз Карим Бензема ("Реал", нападающий), бельгиец Тибо Куртуа ("Челси", вратарь), португалец Криштиано Роналдо ("Ювентус", нападающий), бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", полузащитник), бразилец Роберто Фирмино ("Ливерпуль", полузащитник), уругваец Диего Годин ("Атлетико Мадрид", защитник), бельгиец Эден Азар ("Челси", полузащитник), испанец Иско ("Реал", полузащитник), англичанин Гарри Кейн ("Тоттенхэм", нападающий), француз Н'Голо Канте ("Челси", полузащитник)

Всего на награду будут претендовать 30 игроков. Обладатель "Золотого мяча" будет объявлен 3 декабря.

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Теги: Золотой мяч
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