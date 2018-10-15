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Что произошло за день: суббота, 20 октября

В Керчи госпитализировали еще одного пострадавшего, а в России собрались изменить правила владения оружием Подробнее

На акцию с требованием повторного референдума о Brexit вышли 100 тыс. человек

Саакашвили собрался отпраздновать в Грузии годовщину своей свадьбы

СМИ сообщили о гибели более 60 человек из-за авиаударов коалиции в Дейр-эз-Зоре

Свыше 40 человек погибли из-за взрывов в день выборов в Афганистане

Окончательный отчет о причинах аварии "Союза" подготовят к 30 октября

На Фестивале легализации конопли в Тбилиси задержали кандидата в президенты Грузии

Впервые Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в Минске

СМИ узнали о попытках России вмешаться в выборы в США с помощью американских стартапов

В Москве назвали обвинения США в адрес россиянки предлогом для новых санкций против РФ

Ранее Минюст США обвинил Елену Хусянову, в частности, в организации сговора с целью вмешательства в ноябрьские промежуточные выборы Подробнее

Авиасообщение с Сицилией приостановлено из-за шторма

Признание Эр-Риядом гибели журналиста Washington Post вызвало резкую реакцию в США

В "Роскосмосе" опровергли версию об испорченных рабочими деталях аварийного "Союза"

В "Роскосмосе" опровергли версию об испорченных рабочими деталях аварийного "Союза"Ранее СМИ писали, что рабочие на Байконуре якобы погнули крепления, когда соединяли блоки ракеты Подробнее

США не будут ослаблять санкции против КНДР

По данным СМИ, об этом советник Трампа по нацбезопасности запланировал заявить на переговорах в Москве Подробнее

Задержан бывший советник экс-президента Киргизии

Что случилось этой ночью: суббота, 20 октября

Подтверждение смерти журналиста в консульстве Саудовской Аравии, отчет Шойгу об итогах трех лет операции в Сирии, четверо погибших на заводе под Гатчиной Подробнее

Шойгу отчитался об итогах трех лет операции в Сирии

Шойгу отчитался об итогах трех лет операции в СирииЛиквидированы 87500 боевиков, уничтожены 122000 объектов террористов, разминированы 6500 гектаров территории Сирии Подробнее

Выборы в нижнюю палату парламента проходят в Афганистане

Шойгу впервые пообщался с главой Пентагона Мэттисом

СМИ сообщили, что сооснователь Microsoft скончался от септического шока

Европейская миссия BepiColombо успешно стартовала к Меркурию

Европейская миссия BepiColombо успешно стартовала к МеркуриюАппараты преодолеют девять миллиардов километров и достигнут Меркурия в конце 2025 года Подробнее

Парламент Македонии выступил за переименование страны

В нижней палате проведут еще несколько голосований. В случае успеха страна будет называться Республикой Северная Македония Подробнее

СМИ сообщили, что второй саммит Трампа с Ким Чен Ыном состоится уже в 2019 год

В посольстве РФ назвали сознательной акцией разглашение данных сотрудников дипмиссии

В посольстве РФ назвали бездоказательными обвинения россиянки во вмешательстве в выборы в США

Суд огласит приговор экс-главе штаба Трампа Манафорту в феврале 2019 года

Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в консульстве в Стамбуле

Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в консульстве в СтамбулеЖурналист The Washington Post погиб в результате драки Подробнее

США призвали к толерантности и сдержанности в процессе получения УПЦ автокефалии

СМИ сообщили, что США уведомят Россию о выходе из ДРСМД на следующей неделе

Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в американские выборы

Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в американские выборыПодозреваемой стала 44-летняя жительница Петербурга Подробнее

Советник Трампа по нацбезопасности рекомендовал ему выйти из ДРСМД

Жертвами наезда поезда в Индии стали не менее 60 человек

На Украине назвали четыре версии причин катастрофы Су-27

Путин выразил соболезнования в связи с массовой гибелью людей под поездом в Индии

Что произошло за день: пятница, 19 октября

Отказ суда отпустить Кокорина и Мамаева из-под ареста, приговор Эрику "Давидычу" и взрыв на заводе в Ленинградской области Подробнее

США и Южная Корея отказались от крупных совместных учений ради примирения с КНДР

Ротенберг подал иск против Nordea и Danske Bank

Brexit и возросший антисемитизм побудили британских евреев уезжать в Германию

Ассанж решил обратиться в суд с жалобой на власти Эквадора

Арестованный на Украине российский сейнер "Норд" выставят на аукцион

Арестованный на Украине российский сейнер "Норд" выставят на аукционСудно стало вещдоком по делу о незаконном пересечении границы Подробнее

Минфин США продлил крайний срок завершения операций с группой "ГАЗ" до 12 декабря

Цена на нефть Brent поднялась до $80,5 за баррель

Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет вошел в Арктику

Десятки человек погибли в Индии в результате наезда поезда на толпу

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