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Вертолет ВМС США упал на палубу авианосца в Филиппинском море
В результате инцидента никто не погиб, авианосец продолжает выполнение миссии в регионе
Неизвестные попытались захватить квартиру Марии Максаковой в Киеве
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Синод РПЦЗ усмотрел в решениях Константинопольского патриархата "тяжелейшие оскорбления" каноническому православию
Испанский суд оправдал 17 человек, обвинявшихся в связях с русской мафией
Обвиняемым инкриминировалось отмывание денег и консультирование "Тамбовской-Малышевской" ОПГ
CNN сообщил о модернизации Россией ядерных бункеров в Калининграде
Телеканал утверждает, что полученные им спутниковые снимки подтверждают строительство еще 40 новых бункеров в регионе
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20:45
Что произошло за день: суббота, 20 октября
В Керчи госпитализировали еще одного пострадавшего, а в России собрались изменить правила владения оружием
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На акцию с требованием повторного референдума о Brexit вышли 100 тыс. человек
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Саакашвили собрался отпраздновать в Грузии годовщину своей свадьбы
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СМИ сообщили о гибели более 60 человек из-за авиаударов коалиции в Дейр-эз-Зоре
17:45
Свыше 40 человек погибли из-за взрывов в день выборов в Афганистане
17:11
Окончательный отчет о причинах аварии "Союза" подготовят к 30 октября
16:50
На Фестивале легализации конопли в Тбилиси задержали кандидата в президенты Грузии
15:34
Впервые Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в Минске
14:35
СМИ узнали о попытках России вмешаться в выборы в США с помощью американских стартапов
12:33
В Москве назвали обвинения США в адрес россиянки предлогом для новых санкций против РФ
Ранее Минюст США обвинил Елену Хусянову, в частности, в организации сговора с целью вмешательства в ноябрьские промежуточные выборы
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12:07
Авиасообщение с Сицилией приостановлено из-за шторма
12:06
Признание Эр-Риядом гибели журналиста Washington Post вызвало резкую реакцию в США
11:33
В "Роскосмосе" опровергли версию об испорченных рабочими деталях аварийного "Союза"
Ранее СМИ писали, что рабочие на Байконуре якобы погнули крепления, когда соединяли блоки ракеты
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10:37
США не будут ослаблять санкции против КНДР
По данным СМИ, об этом советник Трампа по нацбезопасности запланировал заявить на переговорах в Москве
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08:55
Задержан бывший советник экс-президента Киргизии
08:30
Что случилось этой ночью: суббота, 20 октября
Подтверждение смерти журналиста в консульстве Саудовской Аравии, отчет Шойгу об итогах трех лет операции в Сирии, четверо погибших на заводе под Гатчиной
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07:26
Шойгу отчитался об итогах трех лет операции в Сирии
Ликвидированы 87500 боевиков, уничтожены 122000 объектов террористов, разминированы 6500 гектаров территории Сирии
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06:39
Выборы в нижнюю палату парламента проходят в Афганистане
05:48
Шойгу впервые пообщался с главой Пентагона Мэттисом
05:38
СМИ сообщили, что сооснователь Microsoft скончался от септического шока
05:07
Европейская миссия BepiColombо успешно стартовала к Меркурию
Аппараты преодолеют девять миллиардов километров и достигнут Меркурия в конце 2025 года
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02:50
Парламент Македонии выступил за переименование страны
В нижней палате проведут еще несколько голосований. В случае успеха страна будет называться Республикой Северная Македония
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02:39
СМИ сообщили, что второй саммит Трампа с Ким Чен Ыном состоится уже в 2019 год
02:21
В посольстве РФ назвали сознательной акцией разглашение данных сотрудников дипмиссии
02:07
В посольстве РФ назвали бездоказательными обвинения россиянки во вмешательстве в выборы в США
01:53
Суд огласит приговор экс-главе штаба Трампа Манафорту в феврале 2019 года
01:31
Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в консульстве в Стамбуле
Журналист The Washington Post погиб в результате драки
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01:03
США призвали к толерантности и сдержанности в процессе получения УПЦ автокефалии
00:48
СМИ сообщили, что США уведомят Россию о выходе из ДРСМД на следующей неделе
21:49
Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в американские выборы
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Советник Трампа по нацбезопасности рекомендовал ему выйти из ДРСМД
21:10
Жертвами наезда поезда в Индии стали не менее 60 человек
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На Украине назвали четыре версии причин катастрофы Су-27
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Путин выразил соболезнования в связи с массовой гибелью людей под поездом в Индии
20:25
Что произошло за день: пятница, 19 октября
Отказ суда отпустить Кокорина и Мамаева из-под ареста, приговор Эрику "Давидычу" и взрыв на заводе в Ленинградской области
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США и Южная Корея отказались от крупных совместных учений ради примирения с КНДР
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Brexit и возросший антисемитизм побудили британских евреев уезжать в Германию
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Ассанж решил обратиться в суд с жалобой на власти Эквадора
18:49
Арестованный на Украине российский сейнер "Норд" выставят на аукцион
Судно стало вещдоком по делу о незаконном пересечении границы
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Минфин США продлил крайний срок завершения операций с группой "ГАЗ" до 12 декабря
18:20
Цена на нефть Brent поднялась до $80,5 за баррель
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Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет вошел в Арктику
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