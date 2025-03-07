Поиск

"Рособоронэкспорт" подтвердил подписание с Индией контракта на двигатели для танков Т-72

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских военных, сообщила компания.

"Контракт на сумму 248 млн долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30%, повысить их маневренность и проходимость", - заявил глава компании Александр Михеев, чьи слова приведены в телеграм-канале "Рособоронэкспорта"

"Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе Make in India", - отметил Михеев.

В пятницу The Times of India сообщила, что Индия и Россия подписали многомиллионный контракт на поставку двигателей для танков.

Рособоронэкспорт Александр Михеев Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Задержанный по делу о взрыве в Кабуле признался в причастности к теракту в Crocus

Что произошло за день: пятница, 7 марта

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Трамп подтвердил прекращение финансирования ЮАР

Трамп подтвердил прекращение финансирования ЮАР

Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ

Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Премьер Венгрии считает, что членство Украины в ЕС приведет к кризису

Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });