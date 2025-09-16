В новый парламент Молдавии могут пройти две партии и один блок

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Молдавии на выборах 28 сентября в парламент могут пройти две партии и один блок, показал соцопрос, проведенный Центром социологических исследований CBS Research по заказу неправительственной организации WatchDog.

Если бы в следующее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, то за правящую партию "Действие и солидарность" (PAS) проголосовали бы 29,7% респондентов, Патриотический блок - 13,2%, "Нашу партию" - 7,5%.

Остальные политические силы не преодолевают порог в 5%. Так, блок "Альтернатива" может получить 4,2% голосов.

33,5% респондентов затруднились с ответом или не ответили на вопрос, а 5,5% заявили, что не проголосовали бы ни за одного из представленных кандидатов.

Опрос показал, что 69,8% респондентов планируют, что точно будут участвовать в выборах; 17,8% ответили, что скорее всего примут участие; а 9,3% респондентов - скорее или точно не пойдут на парламентские выборы.

Опрос проводился 6-13 сентября среди 1 127 человек. Погрешность выборки - 2,9%.

Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября. Для участия в них зарегистрировано 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.