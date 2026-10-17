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Ребека Гринспан стала лидером шестого предварительного голосования на пост генсека ООН

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан стала лидером шестого раунда голосования на пост генсека ООН, однако не смогла получить ключевые для утверждения в должности голоса всех постоянных членов СБ ООН, сообщает агентство ЭФЭ.

Совет Безопасности ООН провел шестой неофициальный раунд голосования (так называемый "straw poll") за кандидатов на пост генсека организации. Этот раунд стал первым, в котором пять постоянных членов СБ с правом вето - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания - голосовали бюллетенями другого цвета, чем остальные десять выборных членов СБ. Постоянные члены - красными, избранные - белыми.

Гринспан получила девять голосов "за", один - "воздержался", и пять "против", два из которых - вето постоянных членов Совета, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на портал Passblue. По неофициальной информации, против Гринспан проголосовали США и Великобритания.

Если хотя бы один из пяти постоянных членов накладывает вето на кандидата, СБ не может рекомендовать его на пост следующего генерального секретаря ООН.

ЭФЭ отмечает, что члены СБ ООН, судя по всему, стремятся все же найти устраивающего всех кандидата, чтобы избежать ситуации, когда к 1 января у организации не будет нового генерального секретаря. В то же время источники сообщают, что пятерка постоянных членов СБ, возможно, будет тянуть с утверждением кандидата до последнего момента.

Борьбу за пост главы ООН продолжают восемь кандидатов - пять женщин и три мужчины.

Полномочия нынешнего генсека, португальца Антониу Гутерриша, истекают в конце 2026 года.

СБ ООН Ребека Гринспан ООН по торговля и развитие (ЮНКТАД)
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