Землетрясение произошло на востоке Казахстана у границы с КНР

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в Абайской области Казахстана в 400 км к юго-юго-востоку от города Семей в четверг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:16 по Москве в четверг, находился примерно в 8,5 км от границы с Китаем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зафиксировано рядом с очагом сейсмоактивности, действующим в горах Алтая на территории РФ, Монголии, КНР и Казахстана, одним из проявлений которого было Чуйское землетрясение 2003 года.