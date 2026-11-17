При столкновении двух пассажирских поездов в Праге пострадали 46 человек

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Два пассажирских поезда столкнулись во вторник утром возле главного железнодорожного вокзала Праги, пострадали 46 человек, сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на службу скорой помощи.

"По информации службы скорой помощи, при аварии пострадали 46 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии", - пишет издание.

Столкновение произошло около 07:00 по местному времени (09:00 по Москве) на железнодорожном мосту над улицей Сейфертова в районе Прага-3.

По данным пожарных, поезда двигались с небольшой скоростью.

На месте работали пожарные, медики и полиция.

Из-за происшествия движение поездов было нарушено. Через два часа после аварии, по завершении спасательных работ, его частично восстановили. Часть поездов начинала и заканчивала маршрут на станциях Прага-Высочаны и Прага-Либень, некоторые составы перенаправляли через станцию Прага-Голешовице.

Пассажирам разрешили использовать билеты "Чешских железных дорог" на отдельных участках линий метро B и C, а также в некоторых трамваях и автобусах.

Перевозчик сообщил, что пассажирам обоих поездов компенсируют вред здоровью и имущественный ущерб.