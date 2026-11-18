США и Венесуэла подписали соглашение о военном сотрудничестве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Каракас заключили соглашение, которое позволит укрепить двусторонние отношения в военной сфере, заявил в среду глава министерства войны США Пит Хегсет.

"Я рад сообщить, что США и Венесуэла подписали историческое соглашение, которое задает параметры возобновленному военному сотрудничеству двух государств", - сказал он.

По словам Хегсета, в рамках соглашения предполагается в том числе обмен разведданными, проведение совместных военных учений, а также наращивание поставок оборонного оборудования. Кроме того, стороны договорились прилагать совместные усилия в борьбе с наркотрафиком на территории Венесуэлы.

Хегсет сделал такие заявления в ходе визита в Каракас, где он встретился с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Она в свою очередь приветствовала соглашение и заявила, что новые договоренности помогут сторонам противостоять "общим угрозам".

В сентябре Родригес встретилась с президентом США Дональдом Трампом "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и энергетическое сотрудничество.

В начале 2026 года США провели военную операцию, в ходе которой вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу. Формальным поводом для операции было то, что Мадуро числился в розыске в США, где он обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

В ноябре Трамп утверждал, что после операции США в Венесуэле призвал КНР и РФ больше не участвовать в делах этой страны; по словам Трампа, Китай и Россия так и поступили.