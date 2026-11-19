Трамп высоко оценил состоявшуюся в КНР встречу с Путиным и Си Цзиньпином

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась "на полях" саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

"Думаю, она прошла на 12 баллов. По шкале от нуля до десяти, она прошла на 12 баллов. Встреча прошла прекрасно", - заявил Трамп в интервью журналисту телеканала NBC Гейбу Гутьерресу.

Новость дополняется