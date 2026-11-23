В Душанбе открылся таджикско-китайский научный центр искусственного интеллекта

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Душанбе прошла церемония открытия китайско-таджикского совместного научно-исследовательского центра искусственного интеллекта в области науки и технологий.

Как сообщает Национальная академия наук Таджикистана, основными направлениями научных исследований станут искусственный интеллект, большие данные, новые материалы и интеллектуальное сельское хозяйство. Исследовательскую группу возглавляют таджикские ученые.

Создание центра стало очередным этапом развития двустороннего научно-технического сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Его деятельность основывается на соглашении о создании совместной лаборатории, подписанном в апреле 2023 года.

В рамках инициативы уже реализуются два ключевых национальных проекта и 13 научно-исследовательских программ национального и провинциального уровней. Кроме того, опубликовано более 30 научных статей в журналах, индексируемых в международной базе Science Citation Index (SCI), и получено шесть патентов.

В числе дальнейших приоритетов центра - расширение академических обменов, проведение совместных научных исследований и привлечение молодых таджикских ученых, отмечается в сообщении.

Церемония открытия научного центра состоялась в рамках мероприятия Международного альянса "Новый евразийский сухопутный мост" по технологиям низковысотной авиации. В церемонии открытия одного из секторов центра приняли участие представители Национальной академии наук Таджикистана и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (CQUPT).