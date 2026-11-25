Туркменистан подписал меморандумы о сотрудничестве с международными технологическими компаниями

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство связи Туркменистана подписало меморандумы о взаимопонимании с рядом зарубежных организаций, направленные на развитие цифровой инфраструктуры, внедрение современных IT-решений и подготовку квалифицированных специалистов, сообщает Туркменское информационное агентство Orient.

Документы заключены в рамках проходящего в Ашхабаде международного форума "Туркментел 2026" с компанией Canaan Creative Global Pte. Ltd. (КНР), компанией "Dell Technologies Kazakhstan and Central Asia" (казахстанское подразделение американской Dell Technologies), а также российской автономной некоммерческой организацией "Школа 21".

Меморандумы предусматривают изучение перспектив сотрудничества в области современных вычислительных технологий, телекоммуникаций, центров обработки данных, кибербезопасности и развития электронного правительства. Отдельное внимание уделено обмену опытом и экспертными знаниями, а также возможностям реализации совместных технологических и образовательных проектов.

В частности, взаимодействие с "Школой 21" направлено на развитие IT-образования и изучение возможностей создания в Туркменистане центра подготовки специалистов в сфере информационных технологий.

Подписанные документы формируют основу для дальнейшего международного сотрудничества и направлены на содействие цифровой трансформации страны, развитие современной технологической инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала.