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В результате крушения военно-транспортного самолета США в Афганистане погибли 11 человек

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет США C-130J "Геркулес" разбился на аэродроме в Джелалабаде на востоке Афганистана, погибли 11 человек, в том числе шесть американских военных, сообщает в среду телеканал CBS News со ссылкой на американские военные источники.

В результате крушения, которое произошло вскоре после полуночи, погибли шесть членов экипажа самолета и пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане, говорится в сообщении.

Представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявили, что самолет сбили талибы.

Военное командование США не подтверждает заявления боевиков, отмечая, что расследование причин авиакатастрофы продолжается.

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Теги: США, Афганистан

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