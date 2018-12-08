В РСТ заявили, что "ИрАэро" в любом случае должна вывезти туристов с Хайнаня

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" должна будет вывезти с китайского острова Хайнань клиентов туроператора "Жемчужная река", которых она туда привезла, независимо от наличия у них обратных билетов, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Рейсы должны были выполняться в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на остров находятся порядка 1500 клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

"Напомню, что законодательство обязывает туроператора выдать клиенту обратный авиабилет не позднее, чем за 24 часа до вылета. Если у туристов обратные билеты есть, авиакомпания должна их вернуть домой. Если же таких билетов нет, то ей все равно придется это сделать, поскольку она не имела права везти туристов неоплаченными рейсами. В любом случае, если был риск неоплаты перевозки, не стоило вывозить их в Китай", - сказала Тюрина "Интерфаксу".

Она подчеркнула, что поскольку туроператор не объявил об остановке деятельности, ассоциация "Турпомощь" не может заниматься проблемами его туристов.

"Споры хозяйствующих субъектов не должны иметь к туристам отношения, они за свою поездку заплатили", - сказала Тюрина.

Она напомнила, что пострадают также те туристы, которые заплатили за путевки, но не смогут вылететь из российских городов на Хайнань. "Для них это все очень неприятно, но они хотя бы дома. Если туроператор объявит об остановке деятельности, они смогут получить компенсации из его финансовых гарантий", - добавила эксперт.

"Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года.