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Туристов предупредили о больших очередях при заселении в отели Турции

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Туристы могут столкнуться с большими очередями при заселении в отели Турции из-за ужесточения закона о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.

"С 1 января 2020 года в Турции ужесточен закон о защите персональных данных, согласно которому отельеры не смогут делать копии паспортов и других необходимых при заселении документов туристов. За нарушения гостиницам грозят серьезные штрафы", - пишет портал.

Теперь менеджеры отелей будут вбивать информацию вручную, что увеличит время заселения клиентов. В качестве альтернативы путешественникам предложат самостоятельно от руки заполнить анкету и сдать ее на ресепшн.

Против ужесточения закона выступили туристические организации Турции. "Гостиницы раньше часто делали фотокопии документов гостей, чтобы максимально упростить и ускорить процесс заселения. Эти копии затем уничтожались. Теперь обработка документов займет значительное время, это неудобно никому", - считают в Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров (POYD).

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