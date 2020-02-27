Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.

"В случае обнаружения подозрительных симптомов (прежде всего, повышенной температуры) у прибывающих, пассажир может быть направлен компетентными службами аэропорта в отдельное изолированное помещение для проведения дополнительной медицинской проверки, а также контроля маршрута следования по паспорту и билету", - говорится в сообщении российской дипмиссии в фейсбуке.

В нем отмечается, что "при наличии веских оснований он может быть также направлен в госпиталь для проведения углубленного обследования и сдачи анализов на предмет наличия у него коронавирусной инфекции".

Итальянская сторона просит с пониманием отнестись к данным контрольным мероприятиям, добавили в посольстве.

По последним данным Оперативного комитета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) Департамента гражданской защиты (ДГЗ) при Совете министров Италии, по состоянию на 18:00 27 февраля число заразившихся составляет 650 человек, умерли 17 человек, выздоровели 45 человек.