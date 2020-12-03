Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента и президиум

Депутаты толкались и обливали друг друга водой

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии не разрешили парламентскому большинству продолжить заседание парламента. Как передает корреспондент "Интерфакса", они заблокировали трибуну парламента и президиум.

Несмотря на это, вице-председатель парламента (от Партии социалистов) Влад Батрынча пытался вести заседание, чтобы принять включенные в повестку дня законы о государственном бюджете, о бюджете социального и медицинского страхования.

Депутаты от оппозиции заблокировали микрофон и не разрешили представлять законопроекты вице-премьер-министру, министру финансов Сергею Пушкуца. В этой ситуации, Батрынча поставил на голосование все три законопроекта, после чего объявил, что они приняты в первом чтении. За это проголосовали депутаты от Партии социалистов и фракции "Шор".

Это вызвало возмущение оппозиции. Депутаты стали срывать стационарный микрофон вице-спикера, подняли его, оттолкнули и забрали кресло. На защиту стали депутаты от Партии социалистов. В парламенте возникли стычки между депутатами, они толкали друг друга и обливали водой.

В заседании парламенте объявлен перерыв на неограниченное время.

Акция протеста, которая продолжалась более трех часов у стен парламента, завершилась. Она была организована по призыву избранного президента Майи Санду. Накануне она призвала своих сторонников выйти в четверг на акцию протеста "против узурпации власти" действующим президентом Игорем Додоном. Участники акции договорились, что в пятницу протесты будут продолжены.

Молдавия Майя Санду

Новости

Парламент Молдавии урезал полномочия президента

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ

Пандемия коронавируса

Ученые узнали, что 18 существующих лекарств можно применять при COVID

Сторонники Санду вышли на митинг к парламенту Молдавии

Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Умер бывший президент Франции Жискар д’Эстен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');