В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента и президиум

Депутаты толкались и обливали друг друга водой

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии не разрешили парламентскому большинству продолжить заседание парламента. Как передает корреспондент "Интерфакса", они заблокировали трибуну парламента и президиум.

Несмотря на это, вице-председатель парламента (от Партии социалистов) Влад Батрынча пытался вести заседание, чтобы принять включенные в повестку дня законы о государственном бюджете, о бюджете социального и медицинского страхования.

Депутаты от оппозиции заблокировали микрофон и не разрешили представлять законопроекты вице-премьер-министру, министру финансов Сергею Пушкуца. В этой ситуации, Батрынча поставил на голосование все три законопроекта, после чего объявил, что они приняты в первом чтении. За это проголосовали депутаты от Партии социалистов и фракции "Шор".

Это вызвало возмущение оппозиции. Депутаты стали срывать стационарный микрофон вице-спикера, подняли его, оттолкнули и забрали кресло. На защиту стали депутаты от Партии социалистов. В парламенте возникли стычки между депутатами, они толкали друг друга и обливали водой.

В заседании парламенте объявлен перерыв на неограниченное время.

Акция протеста, которая продолжалась более трех часов у стен парламента, завершилась. Она была организована по призыву избранного президента Майи Санду. Накануне она призвала своих сторонников выйти в четверг на акцию протеста "против узурпации власти" действующим президентом Игорем Додоном. Участники акции договорились, что в пятницу протесты будут продолжены.