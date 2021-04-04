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Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 апреля

Утечка личных данных пользователей Facebook, прекращение производства вакцины AstraZeneca на заводе в США, торжественная перевозка мумий в столице Египта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Роспотребнадзор опечатал помещения фестиваля "Артдокфест" в Петербурге. В Москве кинофестиваль пока проходит без изменений.

- Президент Аргентины заявил, что "Спутник V" защитил его от тяжелой формы COVID-19. Ранее Альберто Фернандес сдал положительный тест на антиген COVID-19.

- Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть. На хакерском форуме были опубликованы имена 533 миллионов пользователей, их телефонные номера, адреса, биографические данные и адреса электронной почты.

- В США на заводе в Балтиморе прекратили производство вакцины AstraZeneca. К такому решению пришла администрация Джо Байдена после того, как на заводе испортили партию в 15 млн доз, ошибочно смешав ингредиенты вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

- Бывший наследный принц Иордании заявил, что находится под домашним арестом. Принц Хамза ибн Хусейн сообщил об этом в видеозаписи, опубликованной на сайте BBC News. Ранее появилось сообщение о задержании группы людей, которые, по мнению властей, являются "угрозой стабильности страны".

- В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий из Египетского музея. В новый Национальный музей египетской цивилизации перевезли 22 саркофага с мумиями древних правителей Египта.

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