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На Украине не заметили перемещения военных РФ непосредственно у границы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба Украины не отмечает перемещения российской техники и военных непосредственно у границ страны, сообщил представитель службы Андрей Демченко.

"Непосредственно возле границы мы не фиксируем никакого перемещения техники или военных смежной страны. Если какие-то действия и происходят, то они могут происходить в десятках, а то и сотнях километрах от государственной границы", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

В то же время в связи с миграционным кризисом в Белоруссии Демченко отметил, что на данный момент ситуация на границе Украины с Белоруссией спокойная и контролируемая.

"Мы не фиксируем групп мигрантов, которые двигаются к границе. Кроме того, мы не наблюдали попыток даже небольших групп нелегальных мигрантов попасть на Украину", - сказал он.

Андрей Демченко Украина

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