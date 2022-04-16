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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Слова Байдена о геноциде на Украине вызвали беспокойство у ряда американских чиновников

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Заявление президента Джо Байдена на этой неделе о том, что Россия совершает "геноцид" на Украине, вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц в его собственном правительстве и до сих пор не было подтверждено информацией, собранной американскими спецслужбами, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.

В Государственном департаменте, которому поручено принимать официальные решения о геноциде и военных преступлениях в рамках независимого судебного процесса, два чиновника заявили, что резкое заявление Байдена во время выступления по внутренней политике в Айове во вторник затруднило их агентству нормальное выполнение своей работы.

Спецслужбы США собирают информацию, когда выдвигаются обвинения в подобных действиях, но именно политики решают, объявлять ли об этом, пишет ABC. Официальные лица заявили, что разведывательные отчеты по Украине в настоящее время не подтверждают определение геноцида.

"Геноцид включает в себя цель уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы наблюдаем", - сказал представитель американской разведки.

Таким образом, пишет ABC News, это очередное высказывание Байдена, которое расценивается американскими чиновниками как частным мнением, но не как официальная позиция США.

Джозеф Байден
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