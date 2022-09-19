Патрушев проведёт в Китае консультации по стратегической стабильности и безопасности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в ходе визита в Китай проведет консультации по вопросам стратегической стабильности и безопасности.

"Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - сообщила пресс-служба Совбеза РФ.