В Запорожье заявили о гибели двух человек от удара ВСУ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку городского типа Пришиб на подконтрольной РФ части Запорожской области, два человека погибли, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Как написал Рогов в своем телеграм-канале в понедельник, в результате обстрела погибли две женщины, еще три человека получили тяжелые ранения.

По его утверждению, в результате удара уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном, вместимость которого составляет 100 тонн, а также пять зданий свинофермы.