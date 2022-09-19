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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Запорожье заявили о гибели двух человек от удара ВСУ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку городского типа Пришиб на подконтрольной РФ части Запорожской области, два человека погибли, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Как написал Рогов в своем телеграм-канале в понедельник, в результате обстрела погибли две женщины, еще три человека получили тяжелые ранения.

По его утверждению, в результате удара уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном, вместимость которого составляет 100 тонн, а также пять зданий свинофермы.

Украина Запорожская область
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