Минюст США обвинил Дерипаску в обходе санкций

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минюст США в четверг сообщил, что выдвинул обвинения против предпринимателя Олега Дерипаски в обходе санкций, введенных против него американскими властями еще в 2018 году.

Кроме того, в рамках этого дела обвинения в США выдвинули и против гражданки РФ Натальи Бардаковой, гражданки РФ Екатерины Ворониной и жительницы штата Нью-Джерси, натурализованной гражданки США Ольги Шрики. При этом Шрики, находившаяся на территории США, была арестована.

"Дерипаска, Бардакова и Шрики обвиняются в сговоре с целью нарушить и обойти санкции США - в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, что карается наказанием до 20 лет лишения свободы", - отмечается в документе.

Кроме того, Шрики в случае признания виновной может грозить еще 20 лет тюрьмы за стирание электронных записей, связанных с ее сотрудничеством с Дерипаской, добавил американский Минюст.

В Минюсте напомнили, что США ввели санкции против Дерипаски 6 апреля 2018 года. В дальнейшем, по версии обвинения, он нанял Бардакову и Шрики, чтобы в обход ограничений получать услуги, товары и технологии США.

По версии Минюста, Воронина и Бардакова делали "ложные заявления" представителям американских властей, а за это каждой из них грозит максимум пять лет тюрьмы.