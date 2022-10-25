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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

В Общественной палате России сообщили о пострадавших при взрыве в Мелитополе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе рядом с офисом телекомпании "ЗаТV", сообщил в Telegram член Общественной палаты России Александр Малькевич, курирующий работу телекомпании.

"Пострадали пять человек - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные. Никаких военных здесь нет", - написал он.

По его данным, взрыв произошел, когда сотрудники телекомпании шли на работу.

"Взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте... Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ. В том числе ударили по студии "ЗаРадио", - добавил Малькевич.

Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах. Пожар на месте взрыва потушен, там начали работать следователи.

О мощном взрыве у офиса "ЗаТV" ранее сообщил телеграм-канал городской администрации. Чиновники предварительно трактовали подрыв заминированного автомобиля у этого бизнес-центра как теракт.

Мелитоколь Запорожская обасть Александр Малькевич Общественная палата ЗаТV ЗаМедиа
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