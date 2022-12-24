Ереван по дипломатическим каналам просил перенести встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в субботу, что просьба о переносе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, была передана в центральный аппарат МИД РФ.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская и азербайджанская стороны узнали о неучастии Мирзояна из пресс-релиза армянского внешнеполитического ведомства.

"Просьба армянской стороны была передана как представителям центрального аппарата МИД России, так и посольству России в Армении", - сказал Мирзоян в интервью армянской службе радио "Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Глава МИД Армении подчеркнул, что Ереван четко указал причину и необходимость переноса встречи.

Кроме того, он прокомментировал слова Лаврова о том, что инциденты между Арменией и Азербайджаном будут происходить и далее, если одна из сторон продолжит отказываться от контактов.

"Согласитесь, сложно проводить конструктивные и продуктивные встречи в условиях постоянных угроз и новых проявлений применения силы. Что же касается убеждения о дальнейшем продолжении этих проявлений, то я думаю, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и присутствие российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе призваны исключить это", - сказал Мирзоян.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана должна была состояться 23 декабря, ее целью было обсуждение вопросов подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

В четверг, 22 декабря, Лавров в телефонном разговоре Байрамовым выразил сожаление в связи с решением армянской стороны отказаться от встречи. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что Ереван не отказывался от встречи, а попросил ее перенести из-за создавшейся в связывающем Нагорный Карабах с Арменией Лачинском коридоре ситуацией.