Лавров примет участие в мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке

Между тем, российским журналистам не выдали визы США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в ряде мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке в рамках российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

Так, 24 апреля Лавров примет участие в открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН".

"Основная цель заседания - предоставить государствам-членам возможность подтвердить неукоснительную приверженность ключевым положениям уставного документа ООН, в первую очередь касающимся строгого уважения суверенного равенства государств и отказа от вмешательства в их внутренние дела", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в преддверии поездки.

25 апреля Лавров будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ ООН - открытых дебатах по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

"Это мероприятие регулярно проводится в рамках мандатно-отчетного цикла Совета Безопасности, однако в нынешних крайне напряженных условиях в ближневосточном регионе оно приобретает особую важность и востребованность. Считаем необходимым вернуть в фокус пристального внимания международного сообщества, включая государства-члены СБ ООН и заинтересованных региональных игроков, опасное развитие событий "на земле", прежде всего в зоне арабо-израильского конфликта, которое, к сожалению, было неоправданно отодвинуто на задний план в связи с кризисом на Украине", - отмечали в МИД РФ.

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло в апреле к Российской Федерации.

Должность председателя СБ ООН создана статьей 30 Устава Всемирной Организации. Согласно "Временным правилам процедуры Совета Безопасности" устанавливается ежемесячная ротация должности между членами Совбеза в алфавитном порядке по английскому названию страны.

Накануне стало известно, что пулу российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова для освещения работы в ООН не было выданы визы.

Российский министр, прибыв в аэропорт, обратился к пулу журналистов, которым не выдали визы, и которые должны были сопровождать его в поездке.

"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что на этот раз с учётом внимания, привлечённого к их безобразному поведению, всё будет иначе. Я ошибался. (...) Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим", - сказал он журналистам в аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, запланированные у Лаврова в Нью-Йорке мероприятия, - "это крупные информационные поводы": "И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне".

"Я подчеркиваю, мы найдём формы как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят", - сказал замминистра.

Говоря о том, возможно ли обсуждение этого инцидента министрами иностранных дел двух стран в Нью-Йорке, Рябков сказал: "Таких планов нет. У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент".

"Я не уверен, что господин Блинкен в этих числах будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет, повторяю, мы найдем формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем (невыдачи виз российским журналистам), очередным проявлением резко антироссийского курса, как найти формы, чтобы это донести для тех, кто занимается российской политикой в США. И мы ответим. Еще раз подчеркиваю", - заявил Рябков.