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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Пригожин пообещал прекратить огонь в Артемовске на время приезда журналистов США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Предприниматель и руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что принял решение приостановить работу артиллерии в Артемовске (Бахмуте) на время приезда в город американских журналистов. Его слова распространила его пресс-служба.

По его словам, подразделениям "Вагнера" стало известно, что украинские военные пригласили американских военных посетить Бахмут.

"Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой", - сообщил Пригожин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Евгений Пригожин США Бахмут Артемовск ЧВК Вагнер Украина
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