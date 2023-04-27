Пригожин пообещал прекратить огонь в Артемовске на время приезда журналистов США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Предприниматель и руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что принял решение приостановить работу артиллерии в Артемовске (Бахмуте) на время приезда в город американских журналистов. Его слова распространила его пресс-служба.

По его словам, подразделениям "Вагнера" стало известно, что украинские военные пригласили американских военных посетить Бахмут.

"Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой", - сообщил Пригожин.