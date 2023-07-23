Требования Зеленского увеличить помощь вызвали раздражение у граждан и чиновников США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Позиция президента Украины Владимира Зеленского, который вместо благодарности за оказываемую его стране помощь позволяет себе требовать больше и допускает колкие высказывания в адрес властей США, вызывает растущее раздражение у американских чиновников и граждан, пишет The Hill.

По мнению обозревателя газеты Дугласа Маккинана, который ранее работал в Пентагоне, "Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, и этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане начинают уставать от его поступков".

Маккинан добавил: "Могу заверить вас, что он сжигает мосты и в Европе".

Он напомнил, что еще в июне 2022 года президент Джо Байден "обрушился с критикой на Зеленского по поводу его бесконечных требований помощи со стороны США".

"Байден едва успел сообщить Зеленскому по телефону, что он только что одобрил еще $1 млрд военной помощи США, как украинский лидер начал перечислять дополнительные вещи, которые он хотел и не получал. Согласно многочисленным источникам, Байден вышел из себя и закричал, что Зеленский должен проявлять больше благодарности за миллиардную помощь, которую он получает от Соединенных Штатов за счет американского народа", - говорится в публикации.

Автор отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в текущем месяце "администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарность Зеленского", который в твиттере назвал позицию США по вопросу членства Украины в альянсе "беспрецедентной и абсурдной".

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан тогда заявил, что США "заслуживают определенной благодарности" за миллиарды долларов американских налогоплательщиков, которые уже выделены на оборону Украины.

По словам Маккинана, "с каждым месяцем все больше и больше американцев (...) начинают сомневаться в необходимости поддержки США Украины", приходя к мысли, что пора "нажать на тормоза".

Однако, добавил он, "несмотря на явно нарастающее недовольство по поводу того, что Зеленский (...) не ценит деньги и боеприпасы, которые Запад посылает ему, кран этих поставок остается широко открытым".