Посланник папы римского едет в Китай обсуждать ситуацию на Украине

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Посланник папы римского, кардинал Маттео Дзуппи направится в Китай, где обсудит пути урегулирования ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе Святейшего престола.

Согласно сообщению, кардинал посетит Пекин с 13 по 15 сентября.

"Визит станет еще одним шагом в рамках миссии папы римского по поддержке гуманитарных инициатив и поиску путей, которые могут привести к справедливому миру", - отметили в пресс-службе.

В Ватикане напомнили, что Дзуппи посетил в начале июня Киев, в конце июня Москву, а в июле - Вашингтон.

В августе папа римский Франциск заявил о необходимости поиска креативных решений для урегулирования конфликта на Украине.