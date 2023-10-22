Аэропорты в Дамаске и Алеппо утром в воскресенье подверглись ударам израильских истребителей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Утром в воскресенье израильские истребители нанесли из акватории Средиземного моря удары по аэропортам "Дювали" в Дамаске и "Эн-Найраб" в Алеппо, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"22 октября c 05:22 до 05:33 три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов "Дювали" (Дамаск) и "Эн-Найраб" (Алеппо)", - сказал контр-адмирал.

В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов.