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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Аэропорты в Дамаске и Алеппо утром в воскресенье подверглись ударам израильских истребителей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Утром в воскресенье израильские истребители нанесли из акватории Средиземного моря удары по аэропортам "Дювали" в Дамаске и "Эн-Найраб" в Алеппо, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"22 октября c 05:22 до 05:33 три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов "Дювали" (Дамаск) и "Эн-Найраб" (Алеппо)", - сказал контр-адмирал.

В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов.

F-16 Алеппо Дамаск Сирия
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